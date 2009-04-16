«Газпрому» разрешили продавать газ в Украине

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала дочернему предприятию российского "Газпрома" - ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, продлив, таким образом, право компании работать на этом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Лицензия выдана сроком на 1 год.

Объем ежегодных поставок, закрепленных лицензией, – 7,5 млрд. куб. м газа.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса заместитель директора по правовым вопросам «Газпром сбыт Украина» Андрей ГАЛУЩАК, компания планирует поставлять газ предприятиям химической и металлургической промышленности, а также предприятиям других отраслей экономики.

Он отметил, что в текущем году компания планирует поставить около 5 млрд. куб. м газа. Однако эта цифра будет корректироваться в связи с падением промпроизводства.

«Если мы достигнем цифры 4 млрд. куб. м, то это будет нормально», - сказал А.ГАЛУЩАК.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию на поставку газа сроком действия 1 год. Срок действия лицензии истекает 24 апреля. Годовой объем поставок, закрепленный действующей лицензией, также составляет 7,5 млрд. млрд. куб. м. В 2008 году “Газпром сбыт Украина” продал украинским предприятиям 3,35 млрд. куб. м газа.

В начале апреля т.г. ООО «Газпром сбыт Украина» подало в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) заявку на выдачу лицензии на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу с годовым объемом 7,5 млрд. куб. м.

ООО «Газпром сбыт Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года.