Нефть дорожает из-за замедления работы НПЗ в США после урагана

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу утром на фоне прогнозов аналитиков о замедлении работы НПЗ и нефтехимических предприятий на побережье Мексиканского залива в США после урагана "Харви", сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:08 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,50% - до 54,76 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,29% - до 49,23 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Работа на НПЗ и нефтехимических предприятиях на побережье в США может замедлиться, так как компании вынуждены использовать сотрудников для восстановления повреждений после урагана "Харви". Как пишет агентство Reuters, это может привести или к увеличению расходов предприятий или к нехватке рабочих.

Кроме того, инвестиции в проекты на побережье окажутся в следующем году на уровне в 51,9 миллиарда долларов, приближаясь к пику с 2015 года. Это потребует привлечения дополнительных сотрудников в компании, пишет агентство со ссылкой на Industrial Information Resources (IIR), которая отслеживает ресурсы в сфере промышленности.

"У нас была нехватка рабочей силы перед "Харви", но теперь она значительно хуже" - цитирует агентство представителя организации Энтони Салемма (Anthony Salemme).