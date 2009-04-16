Решение КМУ разрушают госпозицию по ГТС

Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что вчерашние решения правительства разрушают единую государственную позицию по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, успех, достигнутый 23 марта в Брюсселе относительно украинской ГТС, стал возможен благодаря единой позиции Украины, когда правительство Украины поддержало концепцию и многолетние наработки Президента Украины. Это было высоко оценено и в ЕС, и в финансовый кругах. Результат - совместная декларация о модернизации украинской ГТС, отметил Уполномоченный Президента.

«Безусловно, успешная реализация договоренностей, достигнутых в Брюсселе 23 марта с.г., требует и в дальнейшем единства позиций и консолидации усилий всех ветвей украинской власти и хозяйствующих субъектов», - подчеркнул он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что в контексте выполнения брюссельских договоренностей, в конце марта Президент Украины официально предложил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО совместно подготовить проект Указа Президента, которым были бы утверждены соответствующий план, программа работ и ряд других мероприятий, необходимых для организации системной, ответственной работы по модернизации украинской ГТС с привлечением всех заинтересованных сторон.

По его словам, к подготовке указанного проекта должным образом приобщились НАК «Нафтогаз Украины» и причастные министерства и ведомства Украины. «Однако, к сожалению, Кабинет министров Украины 15 апреля на своем заседании занял неконструктивную позицию, отвергнув саму идею консолидации усилий. Такими действиями правительство формирует потенциальную угрозу самой системной работе по модернизации украинской ГТС, на которой настаивает Президент Украины. Соответственно, закладываются риски относительно взаимовыгодного партнерского сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами – как на западном, так и на восточном направлениях», - подчеркнул Уполномоченный Президента.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Кабмин принял решение, согласно которому кредитные соглашения по модернизации украинской ГТС с основными кредиторами, – ЕБРР, Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком могут быть подписаны в первом квартале 2010 года.

По словам министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, «предусматривается, что уже в первом квартале 2010 года будут заключены соответствующие кредитные соглашения», - сказал Ю.ПРОДАН, отметив, что согласно Брюссельской декларации по модернизации ГТС на эти цели планируется выделить около 3,5 млрд. дол.

Вместе с тем Ю.ПРОДАН подчеркнул, что в течение 2009 года должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование по каждому проекту и проведены переговоры с инвесторами.

Также министр сообщил, что Кабмин принял решение не рассматривать проект указа Президента о модернизации ГТС и заменить этот документ нормативно-правовыми актами правительства, поскольку нормы, которые необходимо урегулировать, находятся в технической плоскости решения вопроса и не требуют издания президентского указа.