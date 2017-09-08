Минэнергоугля опубликовало текст Энергостратегии Украины до 2035 года

Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало текст Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" и начало разработку плана ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Читайте такжеЭнергостратегия Украины: рост добычи урана и диверсификация поставок топлива для АЭС

"Подготовленный проект Энергетической стратегии Украины является базовым документом государственной энергетической политики, определяет цели развития энергетического сектора на период до 2035 года. Достижения целей, определенных стратегией, предполагается осуществлять поэтапно путем выполнения планов мероприятий", - отмечается в сообщении.

По информации замминистра энергетики по вопросам евроитеграции Натальи Бойко, которую она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook, министерство уже начало разрабатывать план реализации этой стратегии.

"Сразу начинаем разрабатывать проект плана мероприятий Энергостратегии до 2035 года. На следующей неделе мы опубликуем информацию о формировании рабочих групп", - сообщила Бойко.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в Министерстве энергетики и угольной промышленности, которая разрабатывала энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

1 июня проект Энергостратегии был опубликован на сайте Минэнергоугля. В опубликованном проекте предусматривалось увеличение доли производства электроэнергии на атомных электростанциях в общем балансе выработки на период до 2035 года.

10 августа проект Энергостратегии был одобрен на заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики.

18 августа Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики, а также сохранение значительного вклада атомной энергетики в балансе производства электроэнергии.