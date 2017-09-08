Госкомпании не закупают российский уголь – Гройсман

Украинские государственные компании не закупают уголь, произведенный на территории Российской Федерации, сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос депутата о необходимости запрета импорта российских товаров, которые могут производиться в Украине, или закупаться у стран-партнеров.

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"Наше задание - построить экономическую и в том числе энергетическую независимость. Мы эту программу выполним. Мы за полтора года сократили потребление антрацитового угля, перешли на газовую группу. Более того, государственные компании ни одного килограмма российского угля не закупают, и вы это знаете. Мы взяли курс на то, чтобы полностью отказаться от любых зависимостей, особенно от тех, которые были со стороны страны-агрессора", - сказал Гройсман, добавив, что Украина уже более 600 дней не закупает газ из России.

"Мы работаем над этим, и доля любых таких товаров уменьшается буквально с реактивной силой", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистки, Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 87% – до 1,685 миллиарда долларов.

Основным поставщиком за этот период была Россия (53,9%), поставки из которой составили 908,5 миллиона долларов. Второе место занял уголь из США (25%, или 429,3 миллиона долларов), а третье - из Канады (6,9% или 116,2 миллиона долларов).

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК Рината Ахметова) и США (государственная "Центрэнерго").