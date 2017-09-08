Луганская ТЭС вновь отделена от энергосистемы Украины

Луганская ТЭС (г. Счастье, Луганская область), которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, вновь отделена от энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередач 220 кВ "Луганская ТЭС – ПС Лисичанская", сообщила пресс-служба ДТЭК.

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"До восстановления линии ДТЭК Луганская ТЭС ограничена по выдаче мощности – нагрузка снижена с 250 МВт до 85 МВт. В работе -энергоблок № 13. В связи с этим временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области. Восстановительные работы уже ведутся", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к украинской энергосистеме.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик.