Разработана Отраслевая программа сокращения потребления газа

Министерство промышленной политики Украины вместе с базовыми институтами, промышленными объединениями, ассоциациями предприятий, Национальной академии наук Украины разработало Отраслевую программу сокращения потребления природного газа и план мероприятий по ее реализации на период до 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики Украины.

В сообщении отмечается, что данная программа утверждена приказом министра Владимира НОВИЦКОГО 30 марта 2009 года.

В программе рассмотрен вопрос, пути и направления повышения энергоэффективности в горно-металлургическом, химическом и нефтехимическом комплексах, машиностроении, а также в легкой промышленности. Эти отрасли являются ведущими в народнохозяйственном комплексе с точки зрения как потребления природного газа, так и решения проблем его сбережения.

Программой определены ряд направлений по сокращению потребления природного газа. В частности, речь идет о сбережении и оптимизации потребления природного газа, который используется в производстве, внедрении новых энергосберегающих технологий с использованием альтернативных видов топлива, усовершенствовании существующих технологий за счет теплотехнической наладки и оптимизации тепловых режимов, применении контрольных систем и приборов и внедрении нового энергосберегающего и энергоэффективного оборудования.

В сообщении также отмечено, что сокращение потребления природного газа отечественным промышленным комплексом обеспечит значительное снижение зависимости страны от импорта газа, повысит конкурентоспособность украинских товаропроизводителей, уменьшит энергоемкость металлопродукции, улучшит техническое состояние горно-металлургического комплекса.

Специалисты Минпромполитики будут проводить мониторинг выполнения мероприятий Отраслевой программы, а вместе с тем и анализ внедрения энергоэффективных технологий и оборудования для существенного уменьшения объема потребления природного газа.