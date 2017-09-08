"Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива в Россию

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывозить отработавшее ядерное топливо с трех украинских АЭС на переработку в Россию, а вместо этого будет хранить его в построенном в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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"У нас оставалась последняя уязвимая точка – это зависимость от услуг по вывозу отработавшего ядерного топлива. Три наши станции были привязаны к Российской Федерации. На Запорожской АЭС есть свое пристанционное хранилище, а с трех остальных станций мы были вынуждены вывозить. С 2019 года мы прекращаем вывозить в Российскую Федерацию", - сообщил президент компании Юрий Недашковский во время посещения в США (в штате Нью-Джерси) производственных мощностей американской инжиниринговой компании Holtec, которая будет производить контейнеры для хранения отработавшего топлива на ЦХОЯТ.

"Мы построим в Украине Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива. Все в одном месте и безопасно, с использованием самых современных технологий. Это значит, что радиационный фон будет минимальным, практически нулевым. Все это будет в Чернобыльской зоне отчуждения. И оборудование для вас мы планируем делать прямо здесь, на этом заводе", - приводятся в сообщении слова президента компании Holtec Криса Сингха.

Согласно информации посольства США, посол Украины Валерий Чалый, который также присутствовал во время встречи на новом заводе Holtec, подчеркнул, что энергетическая безопасность – это один из приоритетов стратегического партнерства между Украиной и США.

"Американская компания Holtec является надежным партнером Украины в таких важных проектах, как строительство безопасного хранилища отработавшего ядерного топлива с Чернобыльской АЭС и Централизованного хранилища отработавшего топлива для нужд Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской АЭС", - отметили в посольстве, добавив, что реализация проекта ЦХОЯТ должна обеспечить независимость от России и сэкономить значительные средства, которые тратятся на услуги по хранению топлива в РФ.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является "Энергоатом". По данным Минэнергоугля, в этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

6 июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Также глава инспекции по ядерному регулированию Борис Столярчук заявил, что компания выполнила все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию этого хранилища.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.