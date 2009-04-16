Предприятия ДТЭК прошли сертификацию

Киев. 16 апреля. УНИАН. На угледобывающих и энергогенерирующих предприятиях ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) завершена сертификация системы управления охраной труда (СУОТ) на соответствие международному стандарту OHSAS 18001:2007.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, компания-регистратор «Мооди Интернэшнл» выдала подтверждающие сертификаты ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и ООО «Востокэнерго».

Внедрение международного стандарта OHSAS 18001:2007 на трех основных предприятиях ДТЭК проводилось с мая 2007 года по декабрь 2008 года. Сертификационный аудит, который провела компания «Мооди Интернэшнл» в феврале 2009 года, подтвердил успешность интеграции системы OHSAS на угледобывающих и энергогенерирующих предприятиях компании. В реализацию этого проекта в 2008 году ДТЭК инвестировал 119 млн. грн.

Сейчас ведется внедрение стандартов OHSAS 18001:2007 на энергоснабжающих предприятиях ДТЭК – ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь».

К концу 2010 года соответствующую сертификацию пройдут все предприятия компании, отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, включающая предприятия по добыче угля (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-Инвест). Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2008 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%, в тепловой генерации – 25,4%, в дистрибуции электроэнергии – 6,5%. В 2008 году ДТЭК увеличила прибыль на 74% – до 321,495 млн. грн.