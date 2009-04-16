Кабмин выделил "Нафтогазу" сумму, равную налоговому долгу компании

Кабинет министров Украины принял решение выделить НАК «Нафтогаз Украины» из государственного бюджета сумму, равную размеру налоговых долгов компании за четвертый квартал 2008 года, в качестве компенсации разницы в ценах на закупку и реализацию газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, комментируя решение Кабмина о сбалансировании бюджета «Нафтогаза», принятое на заседании 15 апреля.

При этом он не назвал эту сумму налогового долга НАК.

И.УМАНСКИЙ отметил, что в декабре при подготовке законопроекта о госбюджете на 2009 год Минфин надеялся, что налоговые обязательства, в частности по ренте и НДС за 4-й квартал, НАК «Нафтогаз Украины» оплатит в 2008 году, и поэтому сумма долга не была включена в доходную часть госбюджета.

«Этот ресурс, который должен НАК заплатить в госбюджет, в доходах не учтен. Именно по этому ресурсу мы предлагаем, по сути дела, сделать клиринг. НАК эту сумму платит в бюджет, а из бюджета этот же ресурс возвращается «Нафтогазу" в качестве компенсации цен», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабинет министров с целью сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины» ввел двухпроцентную надбавку к тарифам на природный газ для промышленных предприятий.