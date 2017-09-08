Holtec International предлагает создать в Украине хаб для распространения технологии малых ядерных реакторов

Американская инжиниринговая компания Holtec International предлагает создать в Украине хаб для производства необходимого оборудования и распространения технологии малых модульных ядерных реакторов, которые имеют большие перспективы для использования на АЭС вместо современных реакторов большой мощности.

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По словам президента Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрия Недашковского, которые приводятся на официальном сайте компании, об этом во время посещения производственных мощностей Holtec International в США заявил глава американской компании Крис Сингх.

«Есть очень интересное предложение, которое сделал президент Holtec International Крис Сингх нашему президенту Петру Порошенко - создать в Украине хаб по распространению в Европу, Азию и Африку малых модульных реакторов с локализацией производства очень большого количества оборудования на украинских предприятиях», - сказал Недашковский.

Глава «Энергоатома» добавил, что речь идет о реакторах типа SMR-160, к производству оборудования для которых могут быть привлечены украинские предприятия, например, харьковский завод «Турбоатом», который в своей линейке продукции имеет подходящие для таких реакторов турбины.

«Эти реакторы имеют повышенный уровень безопасности за счет того, что на них применяются пассивные системы безопасности, то есть, без насосного оборудования, арматурного и многого другого, что требует внешнего электроснабжения", - отметил Недашковский, добавив, что модульные реакторы являются чрезвычайно перспективным направлением в сфере строительства новых мощностей атомной энергетики.

Кроме того, президент «Энергоатома», сообщил, что реакторы проекта SMR-160 маневренные, достаточно дешевые по сравнению с реакторами большой мощности, могут строиться на небольших площадках и не требуют подведения мощных линий электропередач.

"Этот проект уже концептуально разработан и начало процесса его лицензирования ожидается уже в следующем году, а старт активной фазы строительства (в мире – УНИАН) - примерно в 2023 году. Мы считаем, что для Украины этот проект очень интересный и перспективный", - подчеркнул Недашковский, добавив, что потребность в малых модульных реакторах после 2025 года оценивается примерно в один триллион долларов. Частично, по его словам, это может быть реализовано в Украине.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года директор «Научно-технического центра» «Энергоатома» Николай Власенко сообщил, что компания изучает возможность замены действующих энергоблоков АЭС мощностью 440 или 1000 МВт (после вывода их из эксплуатации) на малые модульные реакторы мощностью 150 или 300 МВт.

По его словам, «Энергоатом» прорабатывает вариант использования малых реакторов компании Holtec, которая планирует уже в 2022-2024 годах получить первые промышленные образцы такого оборудования, а также сертификат на право распространения этой технологии в третьи страны. Новые реакторы, по словам Власенко, смогут работать до 100 лет, они имеют высокий уровень маневренности и могут быть размещены на территории действующих АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.