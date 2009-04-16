Германия договорилась о поставках туркменского газа в обход России

Германский концерн RWE AG сегодня подписал с Туркменией соглашение, позволяющее компании приступить к освоению морского блока на Каспии и искать новые возможности доставки туркменского газа в Европу, передает Reuters.

Председатель правления RWE Юрген ГРОССМАН встретился с президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

"Есть несколько возможностей (транспортировки туркменского газа в Европу), и одна из них - через Каспийское море. И мы будем работать над этим", - сказал Ю. ГРОССМАН журналистам.

Он добавил, что RWE будет вести работы по освоению туркменского шельфа Каспия, потенциально богатого углеводородными ресурсами.

"Речь идет о 23 блоке в туркменской части Каспия", - уточнил Ю. ГРОССМАН.

Других деталей он не привел.

Официальная информация относительно данного блока недоступна.

*** RWE - акционер проекта газопровода "Набукко", продвигаемого ЕС для ослабления энергетической зависимости Европы от России. Россия - основной покупатель туркменского газа и предлагает альтернативные "Набукко" проекты.

После прихода к власти в 2007 году Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ пообещал стимулы иностранным инвесторам и диверсификацию экспорта газа. В рамках этого Туркмения строит трубопровод в Китай, рассчитывая завершить работы к концу года. Однако крупных сделок с западными компаниями пока не заключено.

Туркмения добывает ежегодно около 75 млрд. куб. м газа и до 50 млрд. куб. м продает российскому «Газпрому».

Планируемая пропускная способность трубопровода из Туркмении в Китай - до 40 млрд. куб. м в год.