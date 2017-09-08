Энергостратегия Украины: нарастить добычу газа и начать его экспорт с 2020 года
Также стратегия предполагает установление рыночных цен на газ для всех категорий потребителей.
Украина рассчитывает начать экспорт природного газа с 2020 года после того, как будут приняты меры по обеспечению газом собственных нужд. Об этом говорится в тексте Энергетической стратегии Украины до 2035 года.
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«Основные меры по реализации стратегических целей в газовом секторе: до 2020 года и далее осуществление необходимых мер для обеспечения нужд Украины в объемах природного газа собственной добычи с дальнейшей возможностью начать его экспорт», - отмечается в документе.
Также стратегия предполагает установление рыночных цен на газ для всех категорий потребителей, дальнейшее внедрение системы адресных субсидий, их монетизацию и достижение почти абсолютного (98%) уровня расчётов за газ.
Согласно документу, предусматривается выделение компании-оператора газотранспортной системы («Укртрансгаз») из состава Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины», привлечение к управлению оператора европейского партнера, а также обеспечение конечного потребителя правом выбирать поставщика газа.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в Министерстве энергетики и угольной промышленности, которая разрабатывала Энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.
1 июня проект Энергостратегии был опубликован на сайте Минэнергоугля. 10 августа он был одобрен на заседании правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики.
18 августа Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины до 2035 года, которая предусматривает двукратное снижение уровня энергоёмкости национальной экономики, а также сохранение значительного вклада атомной энергетики в балансе производства электроэнергии.