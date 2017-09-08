Энергетики вернули свет части Луганской области

Энергетики крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК восстановили работу Луганской ТЭС в объединенной энергосистеме Украины и возобновили энергоснабжение севера Луганской области после аварийного отключения станции сегодняшним утром. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«С 12:07 Луганская ТЭС опять вырабатывает электроэнергию в объединенную энергосистему Украины. В 16:34 включили в работу восстановленную линию 220 КВ «Луганская ТЭС – Лисичанск», - отметили в пресс-службе, добавив, что станция уже работает двумя блоками общей мощностью 160 МВт.

Также отмечается, что уже восстановлено энергоснабжение потребителей севера Луганской области.

Как сообщал УНИАН, с августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к объединенной энергосистеме.

Утром 8 сентября ТЭС была вновь отделена от энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередач 220 кВ «Луганская ТЭС – ПС Лисичанск». Вследствие этого было прекращено энергоснабжения северных районов Луганской области.