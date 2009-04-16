Газ для отдельных групп населения может подорожать

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена с 1 июня повысить цены на газ для групп населения, потребляющих от 2,5 до 12 тыс. кубометров в год, на 5-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, в частности, цена на газ для потребителей, использующих ежегодно от 2,5 до 6 тыс. кубометров газа, вырастет на 5% – с 732 до 768,6 грн. за тыс. куб. м при наличии счетчика и с 805,2 до 845,6 грн. за тыс. куб. м без наличия приборов учета (все цены с НДС).

Цена на газ для потребителей, использующих ежегодно от 6 до 12 тыс. куб. м газа, вырастет на 10% – с 1498,8 до 1648,68 грн. за тыс. куб. м при наличии счетчика и с 1648,2 до 1813,02 грн. за тыс. куб. м без наличия приборов учета (все цены с НДС).

Как объяснил В.КАЛЬЧЕНКО, необходимость повышения тарифов на газ для населения продиктована структурными изменениями количественного состава в дифференцированных группах бытовых абонентов. В частности, он отметил, что если в 2007 году количество абонентов, потребляющих до 2,5 тыс. куб. м, составляло 30% от общего числа бытовых потребителей газа, то в 2009 году количество таких абонентов выросло до 59%. В то же время число абонентов, потребляющих до 6 тыс. кубометров газа ежегодно, снизилось с 50 до 39%.

Данные изменения в структуре потребителей привели к дисбалансу средневзвешенной цены (622 грн. за тыс. куб. м), по которой газ отпускается населению, и, соответственно, к финансовому дисбалансу НАК «Нафтогаз Украины».

Глава НКРЭ уточнил, что на сегодняшний день число потребителей, использующих ежегодно от 2,5 до 6 тыс. куб. м, составляет 2 млн., от 6 до 12 тыс. куб. м – 50 тыс. Группы, которые потребляют до 2,5 тыс. кубометров и свыше 12 тыс. кубометров, составляют 10,7 млн. и 14 тыс. потребителей соответственно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров рекомендовал НКРЭ увеличить на 5% тариф на природный газ для семей, потребляющих свыше 2,5 тыс. куб. метров в год, и на 10% - более 6 тыс. куб. метров природного газа в год.