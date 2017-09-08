В Европе цены на газ поднялись до шестимесячного максимума

Спотовые цены на европейских биржевых площадках продолжают расти, и по состоянию на 8 сентября повысились до максимального показателя за последние шесть месяцев.

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Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Liga.net.

На немецком газовом хабе NCG фьючерсы за неделю - с 1 по 9 августа - выросли на 3,5% - с $206,4 до $213,6 за тыс. кубометров.

Котировки голландского хаба TTF по месячным контрактам за неделю также повысились более чем на 3% и 8 августа торговались на уровне $213 за тыс. кубометров. На ближайшей к Украине площадке CEGH (Австрия) спотовый газ стоит сейчас $221. Это максимальная цена за последние шесть месяцев. В последний раз такие котировки наблюдались в конце апреля - начале мая этого года.

Рост цен в Европе ведет к прямому повышению цен на импортный газ для Украины. При нынешних котировках с учетом транспортировки и других расходов газ на границе будет стоить около $230-235 за тыс. кубометров.

На сентябрь НАК Нафтогаз Украины повысил цены на газ для промышленных предприятий на 6,7% до 6 061 - 7 291 гривен/тыс. кубометров без НДС ($225-270) с учетом маржи продавца.