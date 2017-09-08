Интерес к управлению украинской ГТС проявляют 4 крупнейшие мировые компании – Нафтогаз

Интерес к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины проявляют четыре крупнейшие мировые компании – операторы газотранспортных систем.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Наша ГТС должна быть прагматически интересной. У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных - УНИАН) систем в Европе. Для них это является стратегически интересным и потенциально - финансово интересно. Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС», - сказал Коболев.

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При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что европейские компании сейчас выбирают между двумя предложениями: украинским и российским.

«Они выбирают между вариантами. Им предлагает свой вариант «Газпром» и у них есть предложение от нас. Предложение «Газпрома» очень интересное – «Северный Поток - 2» по своим финансовым показателям – это интересный проект. «Газпром» предлагает 50%, гарантии, деньги. Нам нужно стать не менее интересными – это конкуренция, это рынок», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Нафтогазе» сообщили, что наличие европейского партнера в управлении украинской газотранспортной системой необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

7 сентября в ежегодном послании к парламенту Петр Порошенко заявил, что эпоха «газового» шантажа Украины со стороны России осталась в прошлом. Также он отметил, что задачей Украины после завершения в конце 2019 года контракта на транзит газа с «Газпромом» должен стать перенос точек передачи газа: чтобы европейцы покупали российский газ на восточной, а не на западной границе Украины, а Украина предоставляла качественные транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

Также на сегодня Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа. 31 мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа. Решение по контракту на транзит ожидается до конца ноября.

За 8 месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м.