НКРЭ инициирует изменения в законах об аукционах

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена инициировать изменения в законодательство о проведении аукционов на экспорт электроэнергии в части выставления на них физических объемов мощности, а не доступа к трансграничным мощностям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Я буду выходить с предложением, чтобы аукцион был на мощности, а не на сечение. Параллельно мы будем писать свое положение о проведении аукционов», - сказал он.

При этом он отметил, что комиссия продолжает считать нецелесообразным проведение аукционов на доступ к сечениям, поскольку пропускная способность линий электропередач, соединяющих так называемый «Бурштынский энергоостров» с европейской энергосистемой, значительно превышает физический объем мощности, которым остров располагает.

«Аукцион нужен не на сечение, а на мощности, потому что сечение 3,5 тыс. МВт, а мощность 500 МВт», - отметил глава НКРЭ.

Кроме того, в случае организации аукционов по предложенному законом сценарию, то есть по доступу к сечению, существует вероятность того, что системные операторы сопредельных стран потребуют половины доступа к сечению.

«Если аукцион будет на сечение, то вторая сторона скажет, давайте половину сечения нам и проведут у себя торги по сечению», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Он также добавил, что надеется на понимание в данном вопросе со стороны профильного комитета Верховной Рады, а также разработчиков закона.

«Я буду говорить с ТИТЕНКО (Сергей ТИТЕНКО – соавтор закона – УНИАН) и комитетом, что видение у комиссии вот такое. И если воспринимаете наши аргументы, я думаю, внести изменения будет несложно», - подытожил глава НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. 10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» для повторного рассмотрения. Президент отметил, что принятый Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» не может быть подписан по ряду обстоятельств.

В частности, по Закону «Об электроэнергетике» субъектам электроэнергетики предоставлено право принимать участие во внешнеэкономическом сотрудничестве в соответствии с государственными программами, международными договорами Украины и законодательством Украины. При этом закон не содержит положений относительно урегулирования конкретных видов такого сотрудничества, которыми, в частности, являются экспорт, импорт и транзит электрической энергии. Не содержит положений относительно импорта и транзита и закон, который поступил на подпись. Им предлагается урегулировать только вопрос экспорта электрической энергии. В таком случае вопросы импорта и транзита электрической энергии и в дальнейшем останутся неурегулированными.