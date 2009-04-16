«Херсоноблэнерго» направит на дивиденды 95% чистой прибыли

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Херсоноблэнерго» решили направить на выплату дивидендов 95% ил 23 млн. 169,55 тыс. грн. чистой прибыли, полученной по итогам 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ВС Энерджи Интернэшнл Украина», со ссылкой на решение, принятое на собрании акционеров в четверг, 16 апреля.

Еще 5% или 1 млн. 219,45 млн. грн. прибыли акционеры решили направить в резервный фонд компании.

Как сообщал УНИАН, «Херсоноблэнерго» завершила 2008 год с прибылью 24,389 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составляла всего 208 тыс. грн.

ОАО «ЭК «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в регионе.

Уставный фонд компании - 44 млн. 724 тыс. грн, который поделен на 178 млн. 894 тыс. 40 простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая.

В конце 2004 г. 94%-ный пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды), которую связывают с вице-спикером Государственной Думы Российской Федерации Александром БАБАКОВЫМ.