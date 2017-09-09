На Житомирщине на реке Случь открыли малую гидроэлектростанцию с применением европейского оборудования

В Барановке на реке Случь открыли малую гидроэлектростанцию с применением европейского оборудования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, открытие состоялось сегодня, 9 сентября, в рамках празднования Дня города Барановки с участием заместителя председателя – руководителя аппарата облгосадминистрации Алексея Ясюнецького.

«Прежде всего, от имени главы администрации Игоря Гундича поздравляю вас с Днем города. Желаю городу процветания и много новых открытий. Этот объект яркий пример того, как должен работать бизнес – заботиться не только о прибылях, но и об окружающей среде и интересы общества. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные проекты воплощались в жизнь», – сказал Ясюнецький.

К 2030 году гидроэлектростанция будет работать по «зеленому» тарифу.

Малая гидроэлектростанция имеет установленную мощность 382 кВт.

Проект реализовала компания «Сайенс Інновейшн Продакшн». Строительные работы были начаты в июле 2015 года, а завершены в июле 2017 года.

Общие инвестиции ООО «Сайенс Інновейшн Продакшн» в строительство МГЭС на реке Случь составляют около 21 млн грн.