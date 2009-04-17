Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в четверг повысились на фоне значительного роста котировок акций на Уолл-стрит, сообщает РИА DcktlНовости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

"С недавних пор рынок нефти скрупулезно повторяет динамику рынка акций", - заявил аналитик Deutsche Bank Адам Симински.

По его мнению, инвесторы рассчитываю на то, что возрождение мировой экономической активности, индикатором, которой является рынок акций, приведет к повышению спроса на нефть, что позволит ОПЕК стабилизировать цены на более высоком уровне.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,62 доллара - до 53,06 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,73 доллара - до 49,98 долларов за баррель.