BP сократит переработку нефти

Вторая по размерам нефтяная компания Евросоюза ВР объявила о сокращении объемов производства на своих нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Газета.Ру.

Ранее аналогичные заявления сделали две другие крупные европейские энергетические компании – испанская Repsol YPF SA и французская Total SA.

Решение о временном выводе из производства перерабатывающих мощностей стало следствием затяжного падения в последние семь месяцев мировых цен на нефть. В результате существенно сократились и доходы нефтеперерабатывающих предприятий. Так, прибыль на каждый полученный баррель бензина достигала на заводах ВР в начале нынешнего месяца лишь $4,6.

Размеры сокращения производства не сообщаются, однако независимые аналитики лондонского Сити считают, что речь может идти о 20-25%.

ВР владеет и участвует в капитале 17-ти нефтеперерабатывающих заводов в различных частях мира.