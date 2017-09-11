В России спрогнозировали цену на нефть в следующем году

В 2018 году цена за баррель нефти вернется к уровню 2016 года и будет колебаться в пределах $40-43 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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«При предварительном анализе, в следующем году мы будем иметь цены в пределах $40-43 за баррель», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает РБК.

Сечин считает, что кроме давления производителей сланцевой нефти, большое влияние на цену нефти окажут финансовые инструменты США.

«Одним из самых существенных факторов, наряду с производителями сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель», — отметил глава «Роснефти».

Цена на нефть марки Brent последний раз опускалась к отметке $40 за баррель и ниже в начале 2016 года, в августе того же года котировки падали до уровня $41,51 за баррель. В дальнейшем нефть торговалась выше отметки $43 за баррель.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК в рамках соглашения с рядом других нефтедобывающих стран договорились снизить суточную нефтедобычу на 1,2 млн баррель. При этом страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. баррель. В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен еще на девять месяцев.

Нижний уровень цен на нефть марки Brent в 2017 году составил $44,3 за баррель, максимальная цена в году была зафиксирована в январе — $58,37 за баррель.