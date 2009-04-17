Минтопэнерго исключает повышение тарифов на газ

Министерство топлива и энергетики Украины исключает повышение тарифов на природный газ для промышленных потребителей в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции.

«Не планируем повышение для промышленных потребителей. Такой необходимости для пересмотра цен нет», - сказал он.

По его словам, промышленные потребители за первый квартал т.г. сократили потребление газа, примерно, на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена с 1 июня т.г. повысить цены на газ для групп населения, потребляющих от 2,5 до 12 тыс. куб. м в год, на 5-10%.