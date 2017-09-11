Украина в августе покупала импортный газ в среднем по 210 долларов

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 августа текущего года составила 5385,2 грн, или 210,1 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 августа 2017 года, и составляющую 5385,2 грн, или 210,1 долларов США за тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в июле 2017 года составила 5 566,2 грн, или 214,5 долл. за 1 тыс. куб. м.