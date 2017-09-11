Российский газопровод "Северный поток" остановили на ремонт

Газопровод «Северный поток», по которому российский газовый монополист «Газпром» транспортирует природный газ в страны ЕС в обход территории Украины, по дну Балтийского моря, остановился на плановый ремонт с 11 по 22 сентября. Об этом сообщается на сайте компании-оператора газопровода Nord Stream AG.

Читайте также"Северный поток-2" не подразумевает прекращения транзита российского газа через Украину – МИД РФ

«Компания Nord Stream AG проведет запланированные ежегодные работы по техобслуживанию на двух нитках газопровода с 11 по 22 сентября 2017 года. Это плановое техобслуживание потребует временного приостановления обеих ниток газопровода», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ремонтные работы включают техобслуживание механических компонентов, а также тестирование систем автоматики.

«Продолжительность работ по техобслуживанию была заранее согласована и скоординировала с партнерами компании Nord Stream AG по добыче и сбыту продукции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2», который дополнит уже работающую первую нитку – «Северный поток-1». В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долл. прибыли, Словакию – 0,8 млрд долл., Польшу – 0,4 млрд долл., а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».