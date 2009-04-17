Стоимость модернизации ГТС определят до конца года

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования (ТЭО) и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №423 от 15 апреля, текст которого размещен на правительственном портале.

«До конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины, начать переговорный процесс относительно заключения в первом полугодии 2010 года соответствующих кредитных соглашений», - сказано в документе.

Кроме того, с целью надлежащей организации и координации работ по модернизации газотранспортной системы Украины в соответствии с Совместным заявлением по результатам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу”, подписанным 23 марта 2009 г. в г. Брюсселе, Кабмин поручил Минтопэнерго, МИДу, Минэкономики, Минфину и НАК “Нафтогаз Украины” в недельный срок определить кандидатуры для включения в состав группы технической координации по вопросам реализации договоренностей, указанных в Совместном заявлении, разработать проект Положения о данной группе и подать на рассмотрение Кабинета министров Украины, а также в месячный срок подать Кабинету министров предложения относительно плана мероприятий по реализации указанных договоренностей в соответствии с законодательством.

Также Кабмин поручил Минтопэнерго и НАК “Нафтогаз Украины” в шестимесячный срок провести предварительные консультации с целью определения партнеров, в том числе инвесторов, для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины и проинформировать Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая отвечала бы за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений о финансировании планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь в создании такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.