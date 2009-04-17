«Херсонтеплоэнерго» планирует погасить кредит «Альфа-Банку»
До конца февраля 2010 г.
Коммунальное предприятие «Херсонтеплоэнерго» до февраля 2010 г. рассчитывает полностью погасить кредит, предоставленный в декабре 2006 г. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор КП «Херсонтеплоэнерго» Борис БУРМАН.
«В декабре 2006 г. мы открыли кредитную линию в «Альфа-Банке» на 4 млн. грн. Лимит мы исчерпали в 2008 г. и сейчас погашаем», - сказал Б. БУРМАН.
По его словам, все средства, полученные по кредитной линии, были направлены на оплату счетов за газ и электроэнергию.
Как объяснил директор «Херсонтеплоэнерго», в настоящее время кредит погашен на 70% и должен быть погашен полностью до конца февраля 2010 г.
«Мы рассчитываем, что уложимся в сроки», - сказал он.
По словам Б. БУРМАНА, кредит был взят без залога под 18% годовых. При этом кредитная линия является возобновляемой.
Справка УНИАН. ГКП «Херсонтеплоэнерго» специализируется на производстве и централизованной поставке тепловой энергии.
На балансе предприятия находятся 40 котельных с установленной мощностью котлов 660,948 Гкал/ч.
Предприятие располагает 45 теплопунктами и 124,1 км теплосетей.