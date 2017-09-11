"Газпром" просит Украину увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"

Российский газовый монополист компания "Газпром" обратилась в государственную компанию "Укртрансгаз", оператору отечественной газотранспортной системы, с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за ремонта системы газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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"Сегодня "Газпром" направил увеличенную до 315 миллионов кубометров заявку на транспортировку газа в Европу. За последние 7 дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 миллионов кубометров. НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что увеличение заявки "Газпрома" связано с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток", при этом профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита.

"Если в прошлом году "Северный поток" останавливался на профилактические работы на 8 дней, то в этом – на 11. В отличие от "Северного потока", профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита. Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении", - отметили в пресс-службе.

В то же время сообщается, что по данным "Укртрансгаза", в пункте соединения газотранспортных систем Суджа, крупнейшем по объемам поступления газа из РФ, сегодня давление составляет 57 атмосфер, что на 3 атмосферы ниже уровня, предусмотренного транзитным договором с "Газпромом".

В пресс-службе напомнили, что максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

31 мая 2017 года "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа. Решение по контракту на транзит ожидается до конца ноября.

За 8 месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 миллиарда кубометров. При этом, наша страна с ноября 2015 года не покупает газ у России.

Справка УНИАН. По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов (из которых 14,1 миллиарда долларов составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 миллиарда долларов. как санкции по принципу "бери или плати".

По иску в рамках контракта на транзит газа требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 12,3 миллиарда долларов, а "Газпрома" к украинской компании - 7 миллионов долларов.