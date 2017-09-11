В "Укрэнерго" подсчитали, сколько угля нужно Украине на осенне-зимний период

Потребность украинской экономики в энергетическом угле для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов, превышает показатель аналогичного периода 2016-2017 годов на 2 миллиона тонн и составляет 14 миллионов тонн. Об этом сообщил глава компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в своем видеообращении, которое опубликовано на странице компании в соцсети Facebook.

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"Расчётный объем угля, который нужен на этот период, – около 14 миллионов тонн, из которых уголь антрацитовой группы должен занимать 3,3 миллиона тонн. Это больше на 2 миллиона тонн, чем в предыдущем осенне-зимнем периоде", - сообщил он, добавив, что увеличение требуемого количества угля объясняется снижением плановой выработки электроэнергии на АЭС и ростом потребления электроэнергии.

Также он добавил, что на сегодня есть некоторые опасения в связи с возможной нехваткой угля газовой группы, который добывается в Украине.

"По газовой группе угля есть некоторые опасения… Из-за того, что нам в этом году этого угля понадобилось намного больше - есть текущий дефицит. Но те планы, которые озвучил и ДТЭК, и государственные шахты, позволяют надеяться, что этот дефицит будет полностью ликвидирован за счет добычи", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок. По данным Минэнергоугля, по состоянию на 8 сентября на складах ТЭС было накоплено 1,5 миллиона тонн угля при норме 2,6 миллиона тонн.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-июле 2017 года сократилась на 6,9% – до 21,048 миллиона тонн. При этом на госпредприятиях за данный период добыча сократилась на 21,7% - до 2,8 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы дефицитный антрацит ранее завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.

В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы. В конце августа XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля в объеме 85 тысяч тонн.