«Галнафтогаз» внедрил ERP-систему SAP

ОАО «Концерн Галнафтогаз» (г. Львов) завершило внедрение комплексной системы управления ресурсами предприятия на базе программного продукта SAP ERP. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Концерн Галнафтогаз».

В сообщении отмечается, что проект внедрения ERP-системы SAP выполняла компания «Инком».

Проект стартовал 1 апреля 2008 года. Несмотря на широкий территориальный разброс объектов, широкий набор функциональности и необходимость параллельного обучения персонала концерна практически из всех регионов Украины, проект был успешно завершен точно в оговоренные сроки и в полном объеме. 1 января 2009 года система SAP ERP была запущена в промышленную эксплуатацию.

В рамках проекта внедрения были автоматизированы следующие функциональные области: управление производством, хранение и переработка, транспортная логистика, управление сбытом и закупками, бухгалтерский, налоговый учет и учет основных средств, контроль качества на нефтебазах, произведена интеграция с процессинговыми карточными, талонными центрами и другими внешними системами, а также реализован управленческий учет всех автоматизированных бизнес-процессов.

В результате проекта в рамках одной информационной среды были объединены большинство разрозненных приложений, используемых в концерне. Все данные консолидируются в SAP ERP, что позволяет в режиме on-line контролировать и управлять ассортиментом продукции, ценами, запасами, сделками и другими аспектами, связанными с деятельностью всех подразделений компаний, входящих в "Концерн Галнафтогаз".

Единая информационная система объединила ряд юридических лиц, все АЗС, сеть магазинов "Тоби", лаборатории и другие территориально-распределенные объекты. Комплексная система SAP ERP кроме центрального офиса охватила также 9 филиалов концерна и 15 нефтебаз, расположенных по всей территории Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 293 АЗС, из них – 265 современных автозаправочных комплексов «ОККО». В сети «ОККО» работают 2 речные ЗС «ОККО», одна АГНКС «ОККО» и 105 автогазозаправочных пункта сжиженного газа (АГЗП). На АЗС «ОККО» действуют 15 ресторанов быстрого обслуживания «A la minute». АЗС Компании находятся в 21 области Украины и в АР Крым.

Компания «Инком» - крупнейшая украинская IT-компания, оказывает полный спектр услуг в области интеграции информационных технологий, включая бизнес-решения, IT-консалтинг, комплексы безопасности, серверы и системы хранения данных, сети и телекоммуникации, а также подготовку и сертификацию IT-специалистов.

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом и предлагает решения и услуги, которые позволяют предприятиям любого масштаба, работающим более чем в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса. На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. Сегодня команда SAP в Украине насчитывает более 120 специалистов. Свыше 150 украинских предприятий и государственных организаций являются заказчиками SAP.