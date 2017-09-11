"Укрэнерго" заявляет о готовности энергосистемы к осенне-зимнему сезону

Государственная компания "Укрэнерго" заявляет о технической готовности энергосистемы для прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Об этом говорится в сообщении главы компании Всеволода Ковальчука, опубликованном на странице "Укрэнерго" в соцсети Facebook.

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"Все эти мероприятия (по обеспечению технической готовности и проведению ремонтной кампании - УНИАН) выполнены в полной мере. Ремонтная кампания завершена не на всех тепловых блоках, но они идут по графику. Никаких проблем с технической точки зрения в энергосистеме по оборудованию, как в магистральных сетях, так и по генерации, – не ожидается", - сказал он.

Также Ковальчук отметил, что никаких проблем с прохождением осенне-зимнего периода не ожидается при условии выполнения генерирующими компаниями графиков накопления на складах ТЭС угля антрацитовой группы.

"В этом году, как и в двух предыдущих годах, мы находимся в ситуации, когда мы имеем критически низкие запасы угля. Но учитывая, что это уже третий год подряд и был наработан значительный опыт, мы не ожидаем значительных проблем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина достойно начнет и пройдет отопительный период 2017-2018 годов, поскольку наша страна накопила достаточные запасы природного газа и обеспечит снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

Ранее профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 8 сентября на складах ТЭС было накоплено 1,5 миллиона тонн угля при норме 2,6 миллиона тонн.