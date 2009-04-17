ОПЕК ожидает роста цены нефти в ближайшие месяцы

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста цен на нефть в ближайшие месяцы и повышения спроса летом, сказал министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-ШАХРИСТАНИ, передает Reuters.

Ранее картель решил сократить добычу на 4,2 миллиона баррелей в сутки с сентября, чтобы остановить падение цен, снизившихся с рекордных 147 долл. за баррель в июле прошлого года до 50 долл.

Страны ОПЕК выполняют решения о сокращении добычи более чем на 85%, что привело к «улучшению» цены нефти, сказал аль-ШАХРИСТАНИ.

По мнению сторонних наблюдателей, страны ОПЕК соблюдают квоты на 83%.

Картель будет внимательно следить за рынком перед совещанием 28 мая, чтобы решить, нужно ли очередное сокращение добычи, сказал аль-ШАХРИСТАНИ. «В мае мы изучим рыночные данные, и если мы увидим, что нужно снова сокращать добычу, мы непременно примем такое решение», сказал он.