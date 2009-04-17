Суд продолжит рассмотрение тяжбы «Энергоатома» и «ВВД»

Киевский апелляционный хозяйственный суд 21 апреля продолжит рассмотрение апелляционной жалобы ООО «ВВД» (Киев) на решение Хозяйственного суда Киева от 22 января 2008 года о возобновлении производства о взыскании с НАЭК «Энергоатом» 60 млн. грн. за поставленное оборудование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Слушание дела состоится в 12.30.

Справка УНИАН. Хозяйственный суд Киева освободил НАЭК «Энергоатом» от безосновательной обязанности оплатить в интересах ООО «ВВД» около 60 млн. грн. в связи с вновь выявленными обстоятельствами.

20 мая 2008 года Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требование НАЕК «Энергоатом», обязав ООО «ВВД» предоставить оригиналы договоров переуступки права требования от Gentwin Systems (Ирландия) через ряд офшорных компаний к Gentwin Systems LLC (США), которые бы доказывали наличие правопреемников ирландской компании. ООО «ВВД» не смогло в полном объеме предоставить суду договоры переуступки права требования.

На судебном заседании 6 ноября 2008 года Кабинет министров Украины заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне НАЭК «Энергоатом». Указанное ходатайство было удовлетворено судом.