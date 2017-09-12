Нефть дешевеет на оценках спроса после урагана "Ирма"

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, в то время как рынок оценивает возможный спрос на сырье после урагана "Ирма" на фоне восстановления нефтеперерабатывающих мощностей страны после урагана "Харви", сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:36 по Киеву стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,20%, до 53,73 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,17%, до 47,99 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, чт рынок оценивает возможное влияние урагана "Ирма" на нефтяной спрос. "Ирма" обрушилась на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Позднее ураган ослаб до тропического шторма, а затем - тропической депрессии. Сейчас она движется со скоростью 24 километра в час. Из-за урагана более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества.

В конце августа ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса и привел к сильному наводнению. Кроме того, ураган вывел из строя более четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей США (почти 27%), которые постепенно восстанавливают работу.

Инвесторы также ожидают данных о запасах нефти в США по итогам недели от Американского института нефти (API) и минэнерго страны. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за отчетную неделю вновь увеличились - на 2,285 миллиона баррелей, или на 0,49% - до 464,685 миллиона баррелей. Данные минэнерго станут известны в среду.