Нужно возобновить финансирование утилизации ракетного топлива

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ поддерживает обращение Верховной Рады Украины к Конгрессу США о необходимости возобновления финансирования работ по утилизации ракетного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«В принципе обращение правильное, ведь были соответствующие гарантии, но они оказались эфемерными, ничего реального там нет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой возобновить финансирование работ по утилизации ракетного топлива.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 379 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

«Верховная Рада Украины обращается к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с предложением решить вопрос финансирования работ, которые позволят как можно быстрее завершить утилизацию ракетного топлива и выполнить комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию ядерного оружия в Украине согласно договору от 25 октября 1993 года», - отмечается в постановлении.

Как отметил докладчик по этому вопросу лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, в мае 2003 года, несмотря на действие соглашения, американская сторона в одностороннем порядке заявила о прекращении финансового обеспечения этого проекта.

«Это поставило под угрозу выполнение международных обязательств Украины по ликвидации стратегических вооружений и Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений от 1991 года, в соответствии с которым в Украине выполняются работы по утилизации твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.