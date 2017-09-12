Минэнергоугля одобрило создание набсовета в "Укрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности одобрило создание наблюдательного совета для осуществления корпоративного управления в компании-операторе объединенной энергосистемы "Укрэнерго". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

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"Новый устав ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" только что был подписан министром энергетики Игорем Насаликом. Независимому наблюдательному совету быть", - написал Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что это позволит изолировать госпредприятия от политического влияния и упростит доступ компаний к международному рынку капитала.

В середине апреля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: "Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что создание наблюдательного совета планируется завершить в сентябре 2017 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.