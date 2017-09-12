Судно с американским углем прибудет в Украину уже на этой неделе - Минэнергоугля

Прибытие судна с дефицитным углем антрацитовой группы из США в Украину для нужд государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" ожидается на этой неделе. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщила замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко.

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"Мы ожидаем, что первое судно прибудет на этой неделе. До конца сентября будем ожидать вторую поставку (уже для компании ДТЭК – УНИАН). Это антрацит, который был законтрактован компанией "Центрэнерго" у компании XСoal из США", - сказала она, добавив, что того объема, прибытие которого ожидается, должно хватить для работы энергокомпании до конца этого года.

Также Бойко сообщила, что "Центрэнерго" ведет новые переговоры о возможности дополнительных поставок угля из-за границы.

В пресс-службе "ДТЭК Энерго" УНИАН сообщили, что компания ожидает прибытия двух судов с углем из ЮАР для работы своих ТЭС в 20-х числах сентября.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн антрацита.

4 сентября сообщалось, что первое судно с 62 тоннами энергетического американского угля должно прибыть в Украину до середины сентября.

7 сентября вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что с 8 по 12 сентября в Украину придут три судна с углем марки "А". Эти поставки были законтрактованы "Центрэнерго" и частной компанией ДТЭК.