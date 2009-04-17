«Энергорынок» запретил производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ
Арендуемую «Полтаваоблэнерго»
Государственное предприятие «Энергорынок» запретило производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ, которую арендует ОАО «Полтаваоблэнерго».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-мэр города Владимир ОНИЩЕНКО.
Он зачитал представителям СМИ факсограмму, подписанную представителем ГП «Энергорынок», в которой руководству ТЭЦ выдвигается требование прекратить производство электроэнергии.
«Это означает, что город останется без горячей воды. Для нас это катастрофа!» – сказал вице-мэр.
«Теперь могут начать разрушаться тепловые сети. Упадут платежи. Мы не сможем подготовиться к новому отопительному сезону. Мы пытались убедить руководство «Энергорынока», что ТЭЦ необходимо производить электричество, но пока нас не слушают», – сказал заместитель начальника ОАО «Полтаваоблэнерго» Сергей АНДРИЕВСКИЙ.
Справка УНИАН. Кременчугская ТЭЦ ОАО «Полтаваоблэнерго» является одним из лидирующих промышленных предприятий Украины, которые вырабатывают электрическую и тепловую энергию, используя химическую энергию органического топлива. Назначение ТЭЦ – выработка электрической энергии (электрическая мощность – 255 МВт), которая передается через распределительные сети в энергосистему и к потребителям, а также тепловой энергии в виде перегретого пара и сетевой воды, используемой для теплоснабжения северного промышленного узла и города Кременчуга. Тепловую мощность станции обеспечивают 4 паровых котла типа ТГМ-84 производительностью 420 т/ч и два водогрейных котла. Электрическая мощность обеспечивается из четырех турбогенераторов с общей электрической мощностью 255 МВт.
Кременчугская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией, горячей водой и отоплением часть Кременчуга и ряд промпредприятий.