«Энергорынок» запретил производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ

Государственное предприятие «Энергорынок» запретило производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ, которую арендует ОАО «Полтаваоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-мэр города Владимир ОНИЩЕНКО.

Он зачитал представителям СМИ факсограмму, подписанную представителем ГП «Энергорынок», в которой руководству ТЭЦ выдвигается требование прекратить производство электроэнергии.

«Это означает, что город останется без горячей воды. Для нас это катастрофа!» – сказал вице-мэр.

«Теперь могут начать разрушаться тепловые сети. Упадут платежи. Мы не сможем подготовиться к новому отопительному сезону. Мы пытались убедить руководство «Энергорынока», что ТЭЦ необходимо производить электричество, но пока нас не слушают», – сказал заместитель начальника ОАО «Полтаваоблэнерго» Сергей АНДРИЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Кременчугская ТЭЦ ОАО «Полтаваоблэнерго» является одним из лидирующих промышленных предприятий Украины, которые вырабатывают электрическую и тепловую энергию, используя химическую энергию органического топлива. Назначение ТЭЦ – выработка электрической энергии (электрическая мощность – 255 МВт), которая передается через распределительные сети в энергосистему и к потребителям, а также тепловой энергии в виде перегретого пара и сетевой воды, используемой для теплоснабжения северного промышленного узла и города Кременчуга. Тепловую мощность станции обеспечивают 4 паровых котла типа ТГМ-84 производительностью 420 т/ч и два водогрейных котла. Электрическая мощность обеспечивается из четырех турбогенераторов с общей электрической мощностью 255 МВт.

Кременчугская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией, горячей водой и отоплением часть Кременчуга и ряд промпредприятий.