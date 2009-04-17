Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-марте увеличили добычу природного газа на 5,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 5 млрд. 587,6 млн. куб. м, в том числе, предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 4,1% – до 5 млрд. 101,2 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В марте украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 5,1%, по сравнению с мартом 2008 года, до 1 млрд. 916,3 млн. куб. м, в том числе, предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 4,2% – до 1 млрд. 749,6 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в том числе, предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».