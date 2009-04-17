Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте текущего года сократилось на 13,7%, или 7 млрд. 448,9 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 46 млрд. 734,8 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в марте выработка электроэнергии сократилась на 10,5%, или 1,819 млрд. кВт/ч, по сравнению с мартом 2008 года – до 15,487 млрд. кВт/ч.

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 18,9%, или 4 млрд. 448,9 млн. кВт/ч, – до 19 млрд. 64,5 млн. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 13,6%, или 3 млрд. 505 млн. кВт/ч, – до 22 млрд. 201,9 млн. кВт/ч, блок-станции – на 12,3%, или 317 млн. кВт/ч, – до 2 млрд. 255,2 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-марте увеличили выработку электроэнергии на 34,8%, или 829,8 млн. кВт/ч, – до 3 млрд. 213 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.