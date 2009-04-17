Старые атомные реакторы нужно вывести из эксплуатации

Отработавшие свой ресурс блоки атомных электростанций Украины должны быть выведены из эксплуатации согласно намеченному графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Алексей ПАСЮК сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной 23-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

По его словам, в 2010 году в Украине должно начаться закрытие блоков на атомных электростанциях, которые отработали 30 лет, но атомщики даже не готовятся к этому. «Насколько нам известно, нет ни необходимой для закрытия блоков документации, ни денег на такие работы. Фонд выведения блоков из эксплуатации почти пуст», – сказал А.ПАСЮК и добавил: «Вместо этого правительство приняло решение продлить срок эксплуатации реакторов, которые уже отработали свой проектный ресурс, еще на 15 лет».

Эксперт убежден, что таким образом планируется выйти из ситуации, сложившейся в связи с неготовностью власти и «Энергоатома» приступить к закрытию энергоблоков АЭС. «Такое решение увеличивает риск для населения, проживающего вблизи атомных электростанций», – убежден А.ПАСЮК.

Он также считает, что продление срока службы старых энергоблоков и запланированное строительство новых блоков обострит проблему радиоактивных отходов. «В частности, в Чернобыльский зоне планируется строительство хранилища отработанного ядерного топлива. Таким образом энергетики все больше видят в зоне место, которое останется радиоактивным могильником, вместо того чтобы рассматривать варианты ее реабилитации. За 23 года, прошедшие с момента Чернобыльской аварии, Украина так и не сделала надлежащих выводов», – подчеркнул А.ПАСЮК.

Эксперт напомнил о том, что экономический кризис привел к существенному снижению потребления электроэнергии украинскими промышленными предприятиями. "Возникший в результате профицит энергогенерирующих мощностей является хорошей предпосылкой для того, чтобы приступить к выведению из эксплуатации устаревших атомных реакторов», – подытожил А.ПАСЮК.