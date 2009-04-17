Украина сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-марте текущего года сократили добычу нефти и газового конденсата на 7,4%, или 80,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1 млн. 8,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно предоставленной информации, в частности, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-марте сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,4%, или 53,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 935,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».

В 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 4 млн. 245,1 тыс. тонн, в т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или 130,5 тыс. тонн – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.