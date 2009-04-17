Украина увеличила транспортировку нефти

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-марте увеличилась на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9,96 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-марте составил 7 млн. 886,7 тыс. тонн, что на 7,1%, или 598,4 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За январь-март т.г. филиал ОАО “Укртранснафта” “МН Дружба” в целом транспортировал 6 млн. 478,3 тыс. тонн нефти, что на 1,4%, или 90,4 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Филиал ОАО “Укртранснафта” “Приднепровские магистральные нефтепроводы” всего перекачал 3 млн. 481,7 тыс. тонн нефти, что на 0,5%, или 16,2 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В первом квартале 2009 года доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 79,2%, а доля перекачки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 20,8%.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

В 2008 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 19,5%, или 9,938 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 40,966 млн. тонн. При этом транзит в страны Западной Европы (Словакия, Венгрия, Чехия) в 2008 году составил 32,843 млн. тонн нефти, что на 17,4% меньше, чем в 2007 году.