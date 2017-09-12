Энергоатом первым среди госпредприятий подготовил Нефинансовый отчет по стандартам GRI

Нефинансовый отчет Компании ‒ это не только печатный документ на украинском и английском языках, а также двуязычная интерактивная версия отчета (сайт), которая будет представлена ​​чуть позже. Нефинансовый отчет это:

- 40 общих стандартных элементов и 39 специфических стандартных элементов отчетности согласно международному руководству GRI (версия G4)

- учет 17 Целей устойчивого развития ООН;

- 39 таблиц с данными, 24 графика и диаграммы;

- 37 инфографик и 3 организационные схемы.

«Совсем не случайно, что этот отчет подготовила именно наша компания», - убежден президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, - «В отчетном 2016 году Энергоатом отметил свой 20-летний юбилей. За эти 20 лет Компании удалось очень много. Более 1,7 трлн кВт-ч электроэнергии выработали наши атомные станции, более чем 51 млрд грн уплаченных налогов, ни радиационного инцидента и ни одного события, которые бы ставили под сомнение высокий уровень ядерной безопасности АЭС Украины за 20 лет. Сегодня Энергоатом делает ежегодный вклад в экономику в виде 80-90 млрд кВт-ч электроэнергии, обеспечивая более 55% населения и промышленности нашей страны».

Основные приоритеты работы Компании, которые красной нитью проходят через весь отчет, - это обеспечение высокого уровня безопасности, надежное снабжение электроэнергией, укрепление энергетической независимости, открытости и прозрачности, а также вклад в социальное и экономическое развитие Украины. «В своем отчете мы старались наиболее полно, в соответствии с признанным мировым стандартом раскрытия нефинансовой информации, показать влияние, которое оказывает наша ежедневная деятельность на экономику и окружающую среду, на сотрудников и местное население, а также каких подходов придерживается Компания в сфере культуры безопасности и управления», - отмечает Юрий Недашковский.

Так, в Нефинансовом отчете впервые проанализирован вклад Энергоатома в достижение 17 целей устойчивого развития ООН, обозначены ближайшие шаги по созданию интегрированной системы управления вопросами устойчивого развития, а также раскрыты закрепленные принципы взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Как отмечает координатор проекта, заместитель директора Центра внешних информационных коммуникаций НАЭК «Энергоатом» Данила Лавренов, «для Энергоатома подготовка Нефинансового отчета дала возможность качественно проанализировать механизмы сбора и обобщения информации, существующие в Компании; определить наиболее приоритетные аспекты для оценки и управления нефинансовым влиянием компании в ближайшем будущем и в перспективе. Кроме того, отчет стал первым системным шагом компании на пути внедрения единых подходов к сопоставлению своей деятельности с целями устойчивого развития и разработки единой политики Энергоатома в сфере корпоративной социальной ответственности - понятной как для работников Компании, так и для заинтересованных сторон».

Нефинансовый отчет НАЭК «Энергоатом» за 2016 год (укр)