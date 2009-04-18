Сегодня брифинг зам.министра углепрома и главы ГП «Уголь Украины»

Сегодня в 15.00 в пресс-центре Кабинета Министров Украины состоится брифинг заместителя министра угольной промышленности Анатолия КОРЗУНА и руководителя ГП «Уголь Украины» Олега ПОГОДИНА о ситуации, сложившейся на шахте «Коммунарская» в Донецкой области.

Напомним, на шахте №22 «Коммунарская» (ГОАО «Шахтоуправление «Донбасс», г. Ждановка) 74 горняка отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, 17 апреля на шахте «Коммунарская» отказались подниматься на поверхность рабочие двух участков, которые спустились в шахту в первую смену.

Горняки находились в диагональном конвейерном стволе пласта К3. По словам горноспасателей, «состояние здоровья всех горняков нормальное, на месте дежурят врачи».