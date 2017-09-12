Тысячи тонн угля из ЮАР обеспечат бесперебойную работу Черниговской и Дарницкой ТЭЦ

В Украину прибыла очередная партия антрацитового угля из ЮАР объемом в 75 тысяч тонн, сообщают украинские СМИ. Эти поставки позволят обеспечить бесперебойную работу двух ТЭЦ (Черниговской и Дарницкой) в отопительный сезон.

На африканском угле будут работать как Дарницкая ТЭЦ предприятия "Евро-Реконструкция", так и Черниговская ТЭЦ предприятия "ТехНова": теплом и горячей водой обеспечат 300 тысяч жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы, а также 135 тысяч жителей Чернигова.

“Уголь из ЮАР качественный, имеет низкую зольность, высокую калорийность. Это все приводит к тому, что такого угля требуется меньше и соответственно уменьшается образование золошлаков", - прокомментировал Вячеслав Селиванов директор ООО "Евро-Реконструция”.

По его словам, следующая поставка запланирована на конец года. Топлива вполне хватит на бесперебойное снабжение теплом и горячей водой весь отопительный сезон, уверены в компании.

"Я могу успокоить потребителей - этот отопительный период, а также осенне-зимний максимум нагрузок мы пройдем должным образом", - заверил Селиванов.

На предприятии уверены, что поставка энергетического угля антрацитовой группы из ЮАР подтверждает, что две теплоцентрали продолжат свою работу, а значит, в домах, детских садах, этой зимой будет тепло.