Латвия против «Северного потока»
13:45, 18 апреля 2009Энергетика
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И предлагает Газпрому альтернативу
Латвия намерена предложить российской компании «Газпром» проложить по ее территории альтернативный газопровод. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС.
По его словам, существующий проект, который предусматривает прохождение газопровода по дну Балтийского моря - это совместный российско-германский проект, который не предполагает для Латвии ни коммерческой выгоды, ни возможности какого-либо сотрудничества.
В.ЗАТЛЕРС подчеркнул, что не уверен в том, что Латвия не будет препятствовать реализации проекта «Северный поток» даже в том случае, если все экологические вопросы по поводу его строительства будут решены.
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