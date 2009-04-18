Латвия против «Северного потока»

Латвия намерена предложить российской компании «Газпром» проложить по ее территории альтернативный газопровод. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС.

По его словам, существующий проект, который предусматривает прохождение газопровода по дну Балтийского моря - это совместный российско-германский проект, который не предполагает для Латвии ни коммерческой выгоды, ни возможности какого-либо сотрудничества.

В.ЗАТЛЕРС подчеркнул, что не уверен в том, что Латвия не будет препятствовать реализации проекта «Северный поток» даже в том случае, если все экологические вопросы по поводу его строительства будут решены.