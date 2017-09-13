В Украину прибыло первое судно с американским углем (фото)

В морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.), крупнейший в Украине порт по объемам перевалки грузов, сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Южный», 13 сентября в 2.15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера – 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Согласно сообщению, портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

Как отметил и. о. директора госпредприятия «МТП «Южный» Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен.

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«В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно - для «Центрэнерго», два - для ДТЭК и одно - для ООО «Еврореконструкция». Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС», - подчеркнул Жуковский.

Как отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, сегодня «мы получили хорошую новость» - первая партия американского антрацитового угля уже в Украине.

«Сотрудничество компании, члена палаты, XСoal Energy&Resources и ПАО «Центрэнерго» - важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», - подчеркнул Гундер.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года одна из крупнейших украинских энергокомпаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн антрацита.

4 сентября сообщалось, что первое судно с 62 тоннами энергетического американского угля должно прибыть в Украину до середины сентября.

7 сентября вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что с 8 по 12 сентября в Украину придут три судна с углем марки «А». Эти поставки были законтрактованы «Центрэнерго» и частной компанией ДТЭК.

С мая 2017 года в морском торговом порту «Южный» было разгружено более 220 тыс. тонн энергетического угля из ЮАР для тепловой генерации ДТЭК.

Справка УНИАН. Морской торговый порт «Южный» – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.