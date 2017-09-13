МЭА увеличило прогноз спроса на нефть до двухлетнего максимума

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом - до 97,7 миллиона баррелей в сутки, сообщает Росбалт.

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"Как следует из сентябрьского доклада организации, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году увеличится на 1,6 миллиона баррелей в сутки относительно показателя предыдущего года. Этот прогноз на 100 тысяч баррелей в сутки выше, чем агентство прогнозировало в августе. Кроме того, этот показатель является максимальным за два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЭА также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тысяч баррелей в сутки до 99,1 миллиона баррелей в сутки, прогноз по росту спроса в 2018 году увеличен также на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

"Спрос на нефть увеличился на 1,2 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении в I квартале 2017 года и ускорился до 2,3 миллиона баррелей в сутки во II квартале из-за сочетания уверенного спроса, со стороны стран, не входящих в ОЭСР, и очень высокого потребления в странах ОЭСР. Мировой рост должен замедлиться в III квартале из-за воздействия ураганов на спрос на нефть в США, прежде чем темпы мирового роста смогут отскочить обратно вверх в IV квартале", - говорится в докладе МЭА.

В организации также констатируют, что глобальные коммерческие запасы нефти в июле остались на уровне 3,016 миллиарда баррелей, не изменившись с уровня июня, что превышает пятилетнюю норму на 190 миллионов баррелей. При этом запасы нефтепродуктов превышали норму всего на 356 миллионов баррелей.